Il mercato del vorrei ma non posso | solo porte in faccia per Juventus Milan e Inter Il Giornale

La finestra di gennaio si chiude senza grandi colpi per le tre big italiane. Juventus, Milan e Inter avevano sperato in acquisti importanti, ma alla fine hanno ricevuto solo porte in faccia. Nessun rinforzo, nessuna svolta, e ora si guardano intorno per cercare di raddrizzare le cose in vista del resto della stagione.

Nicolò Schira sul Giornale riassume perfettamente il non mercato di gennaio. Un mercato mediatico. Di colpi veri e propri non ce ne sono stati. Regina è stata incoronata la Roma il cui allenatore – Gasperini – ieri sera ha criticato gli acquisti fatti. Figuriamoci gli altri. Ecco cosa scrive Schira. Alla fine la ses­sione di cal­cio­mer­cato con­clu­sasi ieri alle ore 20 pas­serà ai posteri più per gli affari man­cati che per i colpi rea­liz­zati. All'inse­gna, ahi­noi, di una sorta di "Vor­rei ma non posso" per i club ita­liani poco ben augu­rante anche per il futuro.

