Cardinale a Milanello | discorso con Allegri e bel momento con Maignan I dettagli | PM NEWS

Secondo quanto raccolto dalla redazione oggi il numero uno del Milan e di RedBird Gerry Cardinale era presente oggi a Milanello. Lungo discorso con l'allenatore Massimiliano Allegri e soprattutto un bel momento con Mike Maignan per cui ha espresso tutta la contentezza per il rinnovo con il Milan. Cardinale ha assistito all'allenamento odierno (ancora lavoro a parte per Saelemaekers in visto di Milan-Como). Presente tutta la dirigenza del Diavolo. Cardinale si è anche fermato a pranzo con tutta la squadra. LEGGI ANCHE: Athekame crescita continua: assist decisivo con il Pisa. Per il Milan è un'arma in più>>> Cardinale era passato a Milanello già a fine gennaio per sostenere la squadra e dare vicinanza al Milan in una fase importante della stagione per il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

