Sorpresa in Lega | arriva Cardinale Mezz' ora di colloqui a margine dell' assemblea

Nella giornata di oggi, Gerry Cardinale, presidente di RedBird, ha fatto visita a Milano e ha incontrato alcuni dirigenti della Lega. La visita è arrivata all’indomani del suo saluto a Milanello, e l’incontro di oggi si è svolto in via Rosellini, lontano dai riflettori. La discussione è durata circa mezz’ora, un segnale di interesse concreto per il calcio italiano.

Dopo la visita di ieri a Milanello, Gerry Cardinale si è trattenuto in città anche nella giornata odierna. In agenda, fra gli altri impegni, una visita nella sede della Lega calcio, dove si stava tenendo un'assemblea particolarmente attenzionata dopo i fatti e gli strascichi di Inter-Juve. Il numero uno di RedBird è arrivato quando l'assemblea stava terminando e si è trattenuto al quarto piano di via Rosellini per circa mezz'ora. Una visita di cortesia e conoscitiva con i vertici della Lega di A. Per il Milan, in veste istituzionale, era presente fin dal mattino il presidente Scaroni.