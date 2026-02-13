Il Milan arriva a Pisa oggi con l’obiettivo di restare in scia all’Inter, mentre Allegri recupera Pulisic, che potrebbe partire titolare dopo aver superato un problema muscolare.

Obiettivo: massimizzare il risultato degli scontri diretti per avvicinare l’ Inter o consolidare il secondo posto in classifica. Il Milan riparte da Pisa, aprendo la 25esima giornata di Serie A dopo la pausa forzata per la cerimonia di apertura di Milano Cortina che fatto slittare il match interno col Como al 18 febbraio. Occcasione ghiotta per i rossoneri, chiamati ad affrontare i toscani in un turno che vedrà fronteggiarsi Inter e Juventus e Napoli e Roma, ovvero le principali rivali nella corsa scudetto e in quella per la qualficazione Champions. “È un turno molto importante. Quando le altre hanno gli scontri diretti vincere sarebbe importante”, ha ammesso alla vigilia Massimiliano Allegri, che può sorridere per il recupero di Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A: Milan a Pisa per restare in scia Inter, Allegri recupera Pulisic

Il Milan si prepara alla trasferta di Pisa con alcune novità in formazione.

Questa mattina il Milan si allena in vista dell’anticipo contro il Pisa.

