Milan blitz di Cardinale a Milanello | il saluto alla squadra gli applausi e il suo discorso

Gerry Cardinale è tornato a Milanello, portando con sé il desiderio di incontrare la squadra dopo poche settimane. La sua visita, che si è svolta ieri, ha visto il proprietario del club salutare i giocatori e ricevere applausi dal gruppo. Durante l'incontro, ha anche pronunciato un discorso coinvolgente, che ha suscitato grande attenzione tra i presenti.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, a meno di un mese di distanza dall'ultima visita (21 gennaio), a Milanello si sia rivisto Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan. Ad attenderlo a Milanello c'era la dirigenza del club rossonero al gran completo. Dal CEO Giorgio Furlani al direttore sportivo Igli Tare, passando per il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic e per il CEO International di RedBird, Massimo Calvelli. Cardinale, ha raccontato la 'rosea', ha raggiunto la squadra rossonera in palestra. Lì ha parlato all'intero gruppo.