Blitz di Cardinale a ‘Casa Milan’ e Milanello | il racconto della giornata del numero uno di RedBird

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird, ha visitato ieri Milano, dedicando la giornata al Milan. Durante l’evento, ha incontrato dirigenti, staff tecnico e alcuni giocatori, visitando sia il centro sportivo di Milanello che la sede di ‘Casa Milan’. Questa visita rappresenta un momento importante di confronto e collaborazione tra il fondo e il club, sottolineando l’interesse strategico per il futuro del team rossonero.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla visita, avvenuta nella giornata di ieri, di Gerry Cardinale a Milanello e 'Casa Milan'. Il managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, che non si vede allo stadio di 'San Siro' da settembre 2024 e che mancava a Milanello da aprile 2025, si è recato nel centro sportivo di Carnago (VA) già alle ore 10:00 del mattino. Per l'occasione, ha incontrato dirigenza e squadra. Accolto dall'amministratore delegato Giorgio Furlani, con lui Cardinale ha camminato per il centro sportivo di Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

