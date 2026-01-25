Il Milan riaccoglie Alexis Saelemaekers, tornato disponibile dopo un infortunio all’adduttore. Dopo aver superato i tempi di recupero, l’esterno belga potrebbe scendere in campo dall’inizio questa sera all’Olimpico contro la Roma, a condizione che la rifinitura non evidenzi eventuali problemi. La sua presenza sarà importante per la squadra in vista della partita di campionato.

Il Milan ritrova Alexis Saelemaekers. L’esterno belga ha bruciato i tempi di recupero dopo il risentimento all’adduttore accusato una settimana fa e, se l’ultima rifinitura non porterà segnali negativi, partirà dal primo minuto questa sera all’Olimpico contro la Roma. Per Saelemaekers sarà una gara dal sapore particolare: l’avversaria è la squadra in cui ha giocato in prestito nella scorsa stagione. Lo staff rossonero ha dato il via libera dopo le risposte positive degli ultimi giorni. A centrocampo è pronto il rientro dal 1’ di Luka Modric, che guiderà la linea mediana insieme ad Adrien Rabiot e Samuele Ricci, preferito nel ballottaggio a Loftus-Cheek e Fofana. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Saelemaekers recuperato: titolare contro la Roma

Saelemaekers recuperato per Roma-Milan. E occhio alla sorpresa RicciPer la sfida Roma-Milan di domenica sera, Saelemaekers è tornato disponibile dopo l'infortunio, offrendo una possibile soluzione nel reparto offensivo dei rossoneri.

Milan, le ultime verso la Roma: torna Pavlovic, Leao titolare. Ottimismo per SaelemaekersMilan si prepara ad affrontare Roma con alcune novità di formazione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Saelemaekers in gruppo: è recuperato per la Roma

Argomenti discussi: Saelemaekers recupera per Roma-Milan: le condizioni dell’esterno rossonero in vista della sfida dell’Olimpico; Milan, le ultime su Leao, Saelemaekers e Pavlovic in vista della Roma; Calcio: al Milan tornano i titolari, da valutare Saelemaekers; Serie A: le probabili formazioni della 22^ giornata.

Milan, la probabile formazione contro la Roma: Ricci titolare, torna ModricSaelemaekers è pienamente recuperato, così come Pavlovic. Il primo punta a una maglia dal 1', il difensore invece inizierà dalla panchina ... gazzetta.it

Verso Roma-Milan: Saelemaekers recuperato e titolare, in mezzo c'è Ricci con Modric e RabiotAlexis Saelemaekers ha recuperato in tempi record dal risentimento muscolare all'adduttore rimediato una settimana durante il match contro il Lecce a San Siro e, se non avvertirà ... milannews.it

Verso Roma-Milan: Saelemaekers recuperato e titolare, in mezzo c'è Ricci con Modric e Rabiot x.com

#Allegri: "#Saelemaekers ieri stava molto meglio, oggi deciderò se farlo partire titolare o meno. #Leao C'è un po' di infiammazione sull'adduttore/pube. È un dolore minimo, però Rafa è cresciuto e può farlo ancora" Milan Nel Cuore - facebook.com facebook