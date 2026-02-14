Risponderemo colpo su colpo I no-Cpr replicano alle indagini sui medici indagati
I medici di Ravenna sono sotto indagine perché, secondo le accuse, avrebbero alterato i certificati medici per impedire ai migranti irregolari di entrare nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). La notizia ha suscitato reazioni forti tra le organizzazioni no-Cpr, che promettono di rispondere con azioni decise. Questi gruppi hanno già annunciato che contrattaccheranno, sostenendo di voler difendere le proprie posizioni e di essere pronti a ogni risposta. La vicenda ha acceso un acceso confronto pubblico, con commenti che arrivano da più parti.
La notizia dei medici indagati a Ravenna con l’ipotesi di aver forzato i certificati medici in modo da evitare l’ingresso nei Crp dei migranti irregolari sta facendo molto discutere a più livelli. Eppure, non è una novità, il Giornale parla da anni di questa strategia rilanciata dai collettivi no Cpr con campagne ad hoc per sensibilizzare i medici: l’obiettivo è non dichiarare nessuno abile all’ingresso in un centro per il rimpatrio e al successivo viaggio in aereo verso il Paese di origine. Ora che è emersa la notizia di questa indagine, dove per il momento ci sono solamente ipotesi di reato in attesa di concludere le indagini, la sinistra civile e quella politica si schiera con i medici e li difende senza appello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Chivu a Dazn: «Non mi interessa cosa dice Conte! Noi primi, non era scontato ma stiamo battendo colpo su colpo! Su Esposito…»
Dopo la vittoria contro l’Atalanta, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato la situazione della squadra e le recenti discussioni, sottolineando il momento positivo della squadra e il rendimento di alcuni giocatori, come Esposito.
Conferenza stampa Italiano post Bologna Juve: «Ribattuto colpo su colpo ma loro sono davvero forti»
Al termine della sfida tra Bologna e Juventus al Dall’Ara, l’allenatore del Bologna, Italiano, ha commentato la partita in conferenza stampa.
Argomenti discussi: LBA Preview Umana Reyer – UNAHOTELS Reggio Emilia; Sei Nazioni U20: l’Italia sogna il colpaccio a Cork, ma l’Irlanda passa 30-27; Serie A, Napoli-Venezia 64-79: prova d'autorità di una Reyer compatta; L’Apu spedisce al tappeto Sassari e si mette in tasca la salvezza.
Usa: Lutnick, Pil I trim. oltre +5%, a ritorsione Ue su dazi risponderemmo colpo su colpo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 20 gen - Il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, ha dichiarato di aspettarsi che la crescita del Pil statunitense nel primo trimestre superi ... borsaitaliana.it
Leonardo Candi: “Ci aspetta quindi una gara molto fisica: cercheranno di pressarci e di alzare l'intensità dei contatti, ma noi dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo e a imporre il nostro gioco”. Leggi la preview vs Reggio Emilia x.com
Il colpo ai danni del nuovo plesso scolastico di Reggio Emilia facebook