Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato a Nicosia al primo Consiglio informale Giustizia e Affari Interni sotto la Presidenza cipriota. Durante l’incontro, si è discusso del modello Italia per i rimpatri migranti e di nuovi progetti innovativi per la gestione dei flussi migratori, evidenziando l’impegno del governo nel trovare soluzioni efficaci e sostenibili in questo ambito.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato oggi a Nicosia al primo Consiglio informale Giustizia e Affari Interni sotto la Presidenza cipriota. “Uno dei temi posti al centro di questo incontro é stato quello dei rimpatri – ha dichiarato Piantedosi –. E proprio in questo contesto si inserisce la positiva esperienza italiana che, grazie alla collaborazione con l’Oim ( Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ) e con i Paesi di transito dei migranti, ha sviluppato un modello operativo che negli ultimi due anni, ha favorito il rimpatrio volontario assistito di circa 65.000 persone, dai territori di Algeria, Libia e Tunisia verso i Paesi di origine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Argomenti discussi: Dal pacchetto sicurezza all’immigrazione irregolare, intervista del ministro Piantedosi all’Adnkronos; Migranti, Piantedosi avanti tutta: il modello Italia bussola per i rimpatri. Allo studio altri progetti innovativi per la gestione dei flussi.

