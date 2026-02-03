La Camera ha respinto ancora una volta la proposta di permettere ai fuori sede di votare al referendum sulla giustizia. La maggioranza ha bocciato gli emendamenti delle opposizioni, lasciando invariato il divieto. La discussione si è chiusa con una manciata di voti di scarto, senza cambiare le regole per gli italiani all’estero.

L’Aula della Camera ha bocciato, con una trentina di voti di scarto, una serie di emendamenti presentati da tutte le opposizioni al decreto elezioni per il voto dei fuori sede anche al referendum. Il governo «ha paura della partecipazione», è andato all’attacco il centrosinistra. Opposizioni sul piede di guerra "E se non in questo caso - ha attaccato Filiberto Zaratti - di un referendum costituzionale si deve intervenire per assicurare la più ampia partecipazione, quando deve accadere? La sperimentazione finora è stata positiva, dobbiamo replicarla: se la questione è quella dei tempi, allora vi diciamo che sapevate del referendum da mesi». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nuovo no al voto fuori sede al referendum sulla giustizia: opposizioni all'attacco

Approfondimenti su referendum giustizia

La Camera ha respinto gli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di permettere ai fuori sede di votare al prossimo referendum sulla riforma della giustizia.

La Camera ha respinto gli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di permettere ai fuori sede di votare al prossimo referendum sulla giustizia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Marco Rizzo - Perché voterò SI al referendum sulla giustizia. (12.01.26)

Ultime notizie su referendum giustizia

Argomenti discussi: Il governo ha bocciato il voto dei fuorisede al referendum sulla giustizia; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Referendum sulla giustizia: cosa si vota e quando.

Nuovo no al voto fuori sede al referendum sulla giustizia: opposizioni all'attaccoIl governo «ha paura della partecipazione», è andato all’attacco il centrosinistra ... msn.com

Provincia, Donadel è il nuovo presidente. Ma 300 consiglieri e sindaci non sono andati a votare: «Troppi, brutto segnale»TREVISO - Secondo i dati sono stati 316 i sindaci e consiglieri che non hanno partecipato al voto per eleggere il nuovo presidente della Provincia, il 27% degli aventi diritto: ... ilgazzettino.it

Il nuovo decreto sicurezza potrebbe arrivare al voto “questa settimana”. - facebook.com facebook