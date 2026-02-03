Nuovo no al voto fuori sede al referendum sulla giustizia | opposizioni all' attacco
La Camera ha respinto ancora una volta la proposta di permettere ai fuori sede di votare al referendum sulla giustizia. La maggioranza ha bocciato gli emendamenti delle opposizioni, lasciando invariato il divieto. La discussione si è chiusa con una manciata di voti di scarto, senza cambiare le regole per gli italiani all’estero.
L’Aula della Camera ha bocciato, con una trentina di voti di scarto, una serie di emendamenti presentati da tutte le opposizioni al decreto elezioni per il voto dei fuori sede anche al referendum. Il governo «ha paura della partecipazione», è andato all’attacco il centrosinistra. Opposizioni sul piede di guerra "E se non in questo caso - ha attaccato Filiberto Zaratti - di un referendum costituzionale si deve intervenire per assicurare la più ampia partecipazione, quando deve accadere? La sperimentazione finora è stata positiva, dobbiamo replicarla: se la questione è quella dei tempi, allora vi diciamo che sapevate del referendum da mesi». 🔗 Leggi su Feedpress.me
