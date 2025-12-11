Microsoft sta provando a far girare i giochi Xbox in retrocompatibilità su Windows per un leaker

Microsoft sta esplorando nuove opportunità per espandere la retrocompatibilità dei giochi Xbox su Windows. Secondo un leak di Nate the Hate, l'azienda potrebbe presto permettere di giocare sui PC ai titoli delle prime Xbox e Xbox 360, aprendo così a un nuovo capitolo per l'ecosistema Xbox e i suoi appassionati.

L'ecosistema Xbox potrebbe presto vivere una svolta storica: secondo il noto leaker Nate the Hate, Microsoft starebbe testando la possibilità di far girare su Windows i titoli retrocompatibili della prima Xbox e di Xbox 360. Si tratterebbe di una vera estensione del programma oggi attivo su Xbox Series XS, che dà nuova vita ai giochi del passato senza la necessità di recuperare vecchie console. L'iniziativa sarebbe ancora in fase sperimentale e non è affatto certo che porti a risultati concreti, ma rappresenta comunque un segnale chiaro delle ambizioni di Microsoft verso una retrocompatibilità sempre più ampia e flessibile.

