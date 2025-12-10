Lioni al via la rassegna Teatro in Movimento con don Felice Sciosciammocca

Inizia giovedì 11 dicembre alle ore 21, al Multisala Cinema Nuovo di Lioni, la seconda edizione della rassegna teatrale “Teatro in Movimento”. Sei spettacoli, da domani fino ad aprile, con giovani proposte e volti noti. Si parte con una commedia corale scritta da Antonio Petito, “Don Felice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

