Lioni al via la rassegna Teatro in Movimento con don Felice Sciosciammocca
Inizia giovedì 11 dicembre alle ore 21, al Multisala Cinema Nuovo di Lioni, la seconda edizione della rassegna teatrale “Teatro in Movimento”. Sei spettacoli, da domani fino ad aprile, con giovani proposte e volti noti. Si parte con una commedia corale scritta da Antonio Petito, “Don Felice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
L’11 dicembre a Lioni (AV) si accende una nuova stagione di teatro. Sei spettacoli, da dicembre ad aprile, un programma ricco e coinvolgente! Vivere l’intero percorso è un’esperienza diversa, più completa e l’abbonamento è il modo migliore per farlo: posto g - facebook.com Vai su Facebook
“Teatro sotto le stelle”, appuntamento alla Tenuta Li Lioni - Con la "Fuga dall'Asinara" debutta "Teatro sotto le stelle", rassegna curata dalla Compagnia Teatro Sassari alla Tenuta Li Lioni, vicino a Porto Torres. Segnala unionesarda.it
