Mi sposo a settembre sarà una cerimonia semplice con poca gente miei colleghi e amici Sono contenta che vengano quasi tutti | così Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha annunciato che si sposerà a settembre con una cerimonia semplice, con pochi invitati tra colleghi e amici. La scelta nasce dalla volontà di mantenere l’evento intimo e autentico. Attualmente, l’attrice è in tour con lo spettacolo “Ti amo ma non troppo”, un testo che analizza le relazioni moderne, mescolando momenti leggeri e riflessivi.

Vanessa Incontrada è in tour a teatro con lo spettacolo “ Ti amo ma non troppo ” che è “uno specchio graffiante e illuminante delle relazioni contemporanee, un testo che intreccia leggerezza e profondità per raccontare le complessità del cuore umano”. L’attrice e conduttrice dopo lo spettacolo pomeridiano di ieri, 15 febbraio, al Teatro Sistina di Roma, ha preso un aereo per raggiungere Fabio Fazio a Milano nello studio di “Che Tempo che Fa “. Nel frattempo sta preparando il matrimonio con Rossano Laurini e proprio ieri ha annunciato. “Sarà a settembre, ma non dirò di più. Sarà una cerimonia semplice, con poca gente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Vanessa Incontrada ha annunciato che si sposerà con Rossano Laurini, confermando che il matrimonio si terrà tra poche settimane.

Al Teatro Sistina di Roma, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta portano in scena “Ti sposo ma non troppo”.

