Mi sposo a settembre sarà una cerimonia semplice con poca gente miei colleghi e amici Sono contenta che vengano quasi tutti | così Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è in tour a teatro con lo spettacolo “ Ti amo ma non troppo ” che è “uno specchio graffiante e illuminante delle relazioni contemporanee, un testo che intreccia leggerezza e profondità per raccontare le complessità del cuore umano”. L’attrice e conduttrice dopo lo spettacolo pomeridiano di ieri, 15 febbraio, al Teatro Sistina di Roma, ha preso un aereo per raggiungere Fabio Fazio a Milano nello studio di “Che Tempo che Fa “. Nel frattempo sta preparando il matrimonio con Rossano Laurini e proprio ieri ha annunciato. “Sarà a settembre, ma non dirò di più. Sarà una cerimonia semplice, con poca gente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ti sposo ma non troppo arriva al Sistina con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta
Al Teatro Sistina di Roma, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta portano in scena "Ti sposo ma non troppo".
