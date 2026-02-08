Ti sposo ma non troppo arriva al Sistina con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta

Al Teatro Sistina di Roma, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta portano in scena “Ti sposo ma non troppo”. La commedia, scritta e diretta dallo stesso Pignotta, ha già attirato l’attenzione del pubblico. Nel cast anche Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari, pronti a far sorridere gli spettatori con una storia divertente e leggera. La pièce è in programmazione e si preannuncia un successo di pubblico.

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in scena al Teatro Sistina di Roma con Ti sposo ma non troppo, commedia scritta e diretta dallo stesso Pignotta: nel cast anche Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari. Dal 4 al 15 febbraio 2026 Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono in scena al Teatro Sistina di Roma con Ti sposo ma non troppo, commedia scritta e diretta dallo stesso Pignotta: nel cast anche Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari Dopo il successo di Scusa sono in riunione. ti posso richiamare?, ArtistiAssociati presenta un nuovo, imperdibile spettacolo che ridefinisce il concetto di commedia romantica.

