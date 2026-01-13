Metromare al via i lavori per la passerella ciclopedonale tra Dragona e Acilia Sud

Sono iniziati i lavori per la nuova passerella ciclopedonale tra Dragona e Acilia Sud, a Ostia. L’opera collegherà i quartieri, attraversando via dei Romagnoli, via del Mare e via Ostiense, migliorando la mobilità sostenibile e la sicurezza per pedoni e ciclisti. La realizzazione rappresenta un passo importante per potenziare le connessioni nel territorio, senza interferire con il traffico stradale esistente.

Ostia, 13 gennaio 2026 – Avviati i lavori per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale che collegherà il quartiere di Dragona con la stazione di Acilia Sud della linea Metromare, scavalcando la sottostante viabilità stradale di via dei Romagnoli, via del Mare e via Ostiense. Il progetto. La passerella è pensata per rispondere a una precisa esigenza di connessione urbana e accessibilità ferroviaria tra due aree ad alta densità abitativa, attualmente separate da infrastrutture stradali e ferroviarie. Il progetto esecutivo prevede la costruzione di un manufatto in carpenteria metallica, lungo 45 metri e largo 4 metri, con una quota di calpestio posta a circa 6 metri rispetto alla sede stradale, garantendo così un attraversamento sicuro sopra le arterie di traffico e la linea Metromare.

