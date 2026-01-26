Settimana di tempo instabile | sole e pioggia si alternano

La settimana si presenta caratterizzata da condizioni atmosferiche instabili, con alternanza di sole e pioggia. Dopo un breve periodo di miglioramento, è previsto l'arrivo di perturbazioni atlantiche che influenzeranno il clima nei prossimi giorni, portando ulteriori piogge e instabilità nella nostra regione. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per affrontare con serenità le variazioni previste.

Il miglioramento delle condizioni atmosferiche avrà breve durata in quanto nei prossimi giorni è atteso il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche sul nostro Paese con effetti anche sulla nostra Regione. Questa settimana sarà pertanto caratterizzata da condizioni di tempo instabile con piogge alternate a pause più soleggiate. Le previsioni del tempo a cura di Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 26 gennaio 2026 Tempo Previsto: al mattino bel tempo sui rilievi, nubi basse sulle aree di pianura, dove non si escludono nebbie o foschie dense. Al pomeriggio sereno sui rilievi alpini, sereno o poco nuvoloso sulle Prealpi, ampie schiarite anche in pianura con ampi spazi soleggiati.

