Meteo | pericolo valanga e copiose nevicate nelle valli interne forti raffiche di vento anche nella pianura Torinese
La neve abbondante e le valanghe nelle valli interne sono state causate da un'intensa perturbazione che ha portato anche venti molto forti nella pianura Torinese. Le slavine hanno già coinvolto alcune zone montane, costringendo le autorità a chiudere alcune strade di accesso. Nel frattempo, il vento ha raggiunto velocità elevate, causando disagi e rafforzando i rischi di cadute di alberi lungo le arterie principali.
La settimana inizia all'insegna di forti raffiche di vento nella pianura Torinese mentre nelle valli interne scende copiosa la neve. Nella giornata di lunedì, 16 febbraio, l'intensa perturbazione nord-occidentale raggiunge le Alpi con clima instabile tra la Valle d'Aosta e il Piemonte, interessando particolarmente la provincia di Torino e del Verbano-Cusio-Ossola. Nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 febbraio si faranno sentire le raffiche di vento, anche molto forti, da Nordovest. Una condizione che non riguarda solamente le aree alpine del Piemonte, dove copiose saranno le nevicate, ma anche la pianura Torinese, Canavese e Cuneese.🔗 Leggi su Torinotoday.it
