Nuova settimana con ‘super Atlantico’ | tanta pioggia a Bergamo e in pianura possibili nevicate nelle valli

La settimana a Bergamo e in pianura inizia con pioggia intensa e un cielo grigio. Le precipitazioni sono più abbondanti del solito, e nelle valli si prevede anche qualche nevicata. La stagione invernale sta sorprendendo tutti con condizioni diverse dal passato, con temperature più miti e piogge frequenti.

La parte centrale dell’inverno, solitamente caratterizzata da freddo intenso e precipitazioni meno incisive, sarà di tutt’altra natura quest’anno. Gli esperti di 3BMeteo spiegano che un flusso atlantico alimentato da aria polare proveniente dal Nord America, la stessa massa d’aria che sta determinando gelo intenso su tutti gli States, coinvolgerà l’Italia nei prossimi giorni in numerosi passaggi perturbati. A inizio settimana le basse temperature su parte del Nord, tra cui la Bergamasca, potranno favorire nevicate fino a bassa quota. Poi la quota neve salirà e saranno le Alpi a fare il pienone con accumuli freschi complessivi alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Super Atlantico Aggiornamento neve in Toscana: le zone con i possibili fiocchi. Pioggia e gelate in pianura Deboli nevicate attese nelle valli: nel weekend torna il sereno Nel fine settimana, le vallate italiane potranno vedere deboli nevicate, mentre il fronte artico che ha attraversato l’area nella giornata di venerdì si sposterà verso sud-est. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Super Atlantico Argomenti discussi: Nuova settimana con 'super Atlantico': tanta pioggia a Bergamo e in pianura, possibili nevicate nelle valli; Meteo - Prossima settimana con super Atlantico. Tanta pioggia e tanta neve, anche a bassa quota; WSK Super Master Series 2026: Parolin protagonista a La Conca; Ecco la nuova Lara Croft!. Nuova settimana con ‘super Atlantico’: tanta pioggia a Bergamo e in pianura, possibili nevicate nelle valliUn flusso alimentato da aria polare proveniente dal Nord America, la stessa massa d'aria che sta determinando gelo intenso su tutti gli States, coinvolgerà l'Italia nei prossimi giorni in numerosi pas ... bergamonews.it Previsioni meteo della settimana: dicembre inizia con maltempo e temporali ma il freddo si attenuaLe previsioni meteo della prima settimana di dicembre indicano l’arrivo di una nuova perturbazione sull’Italia che sarà responsabile di un peggioramento delle condizioni meteorologiche prima al nord e ... fanpage.it La domenica si chiude piano. Domani si riparte. Una nuova settimana di udienze, di ascolto, di storie da accogliere e accompagnare. Sarà anche una settimana di condivisione, di riflessioni e di cose importanti che sto preparando e che racconterò passo dop - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.