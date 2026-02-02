Nuova settimana con ‘super Atlantico’ | tanta pioggia a Bergamo e in pianura possibili nevicate nelle valli

Da bergamonews.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana a Bergamo e in pianura inizia con pioggia intensa e un cielo grigio. Le precipitazioni sono più abbondanti del solito, e nelle valli si prevede anche qualche nevicata. La stagione invernale sta sorprendendo tutti con condizioni diverse dal passato, con temperature più miti e piogge frequenti.

La parte centrale dell’inverno, solitamente caratterizzata da freddo intenso e precipitazioni meno incisive, sarà di tutt’altra natura quest’anno. Gli esperti di 3BMeteo spiegano che un flusso atlantico alimentato da aria polare proveniente dal Nord America, la stessa massa d’aria che sta determinando gelo intenso su tutti gli States, coinvolgerà l’Italia nei prossimi giorni in numerosi passaggi perturbati. A inizio settimana le basse temperature su parte del Nord, tra cui la Bergamasca, potranno favorire nevicate fino a bassa quota. Poi la quota neve salirà e saranno le Alpi a fare il pienone con accumuli freschi complessivi alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

Nel fine settimana, le vallate italiane potranno vedere deboli nevicate, mentre il fronte artico che ha attraversato l’area nella giornata di venerdì si sposterà verso sud-est.

