Forti raffiche di vento scatta una nuova allerta meteo | attenzione anche alle onde

Dalla mezzanotte di oggi, martedì 25 novembre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 26 novembre, sarà attiva nel territorio del Comune di Ravenna l’allerta meteo gialla numero 117, per criticità idraulica. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it