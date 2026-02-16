Meteo nuova perturbazione e maltempo in arrivo con venti forti Le previsioni regione per regione
Una perturbazione proveniente dal Nord Africa ha portato maltempo e venti intensi al Centro-Sud, provocando rovesci e temporali sulle coste calabresi. Nella giornata di domani, le previsioni indicano un peggioramento del tempo, con nuvole che copriranno tutta la regione e forti raffiche di vento che scuoteranno le città costiere.
Una nuova perturbazione è attesa sull'Italia con tempo instabile e venti forti al Centro-Sud. Ecco le previsioni regione per regione per domani martedì 17 febbraio Calabria - Tempo instabile o perturbato al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e temporali localmente anche intensi. Neve oltre i 1100 metri. Tra pomeriggio e sera generale miglioramento ovunque con precipitazioni in esaurimento e cieli poco nuvolosi. Sicilia - Nuvolosità irregolare al mattino con locali piogge sui settori settentrionali dell’Isola. Entro il pomeriggio tempo più asciutto ovunque con nubi sparse e schiarite. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Nuova perturbazione, forti piogge e maltempo in arrivo: le previsioni meteo
Una nuova perturbazione sta entrando nel nostro paese.
Meteo, nuova perturbazione in arrivo su Reggio Calabria e provincia con rovesci e forti venti
La pioggia torna a colpire Reggio Calabria e la sua provincia.
Meteo: Forte e Diffuso Maltempo – Previsioni Fino al 17 Dicembre
