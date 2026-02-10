Meteo nuova perturbazione in arrivo su Reggio Calabria e provincia con rovesci e forti venti

Da reggiotoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pioggia torna a colpire Reggio Calabria e la sua provincia. Una nuova perturbazione sta arrivando, portando rovesci e venti forti che già si fanno sentire. Le previsioni confermano un peggioramento in arrivo nelle prossime ore, con il cielo che si oscura e le strade che si allagano. La gente si prepara a uscire con l’ombrello e a mettere in sicurezza le auto. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Il corridoio di correnti occidentali continua a scorrere senza ostacoli sull’area mediterranea, mantenendo la Calabria esposta a una sequenza di perturbazioni. Questa fase dinamica proseguirà anche nei prossimi giorni e raggiungerà il suo apice giovedì.Per il meteorologo Francesco Nucera di.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

