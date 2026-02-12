A Piacenza arriva il ciclone di San Valentino | pioggia e temperature in calo ma da domenica 15 migliora

Questa settimana a Piacenza il tempo cambia radicalmente. Da oggi, pioggia e calo delle temperature fanno da padroni, creando un clima più freddo e umido. Tuttavia, le previsioni indicano che da domenica 15 il meteo dovrebbe migliorare, portando qualche speranza di sole e temperature in rialzo. Lorenzo Badellino, esperto di 3Bmeteo, ha spiegato che questa perturbazione è legata a un “ciclone di San Valentino”, che ha portato pioggia intensa e disagio in città.

Perturbazione di passaggio sul territorio locale, con massime non oltre i nove gradi centigradi: cosa ci aspetta nei prossimi giorni A Piacenza arriva il ciclone di San Valentino. A fare il punto su cosa ci aspetta nei prossimi giorni è Lorenzo Badellino, esperto di 3Bmeteo. «Dopo un venerdì inizialmente soleggiato – scrive il meteorologo - le condizioni andranno rapidamente peggiorando sull'Emilia Romagna per l'arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l'Italia. Le prime piogge raggiungeranno venerdì sera i settori occidentali della nostra regione e sabato si estenderanno a tutti i restanti settori, risultando anche intensi in prossimità della dorsale appenninica, dove nevicherà oltre i 1000 metri.

