A Piacenza arriva il ciclone di San Valentino | pioggia e temperature in calo ma da domenica 15 migliora

Da ilpiacenza.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana a Piacenza il tempo cambia radicalmente. Da oggi, pioggia e calo delle temperature fanno da padroni, creando un clima più freddo e umido. Tuttavia, le previsioni indicano che da domenica 15 il meteo dovrebbe migliorare, portando qualche speranza di sole e temperature in rialzo. Lorenzo Badellino, esperto di 3Bmeteo, ha spiegato che questa perturbazione è legata a un “ciclone di San Valentino”, che ha portato pioggia intensa e disagio in città.

Perturbazione di passaggio sul territorio locale, con massime non oltre i nove gradi centigradi: cosa ci aspetta nei prossimi giorni A Piacenza arriva il ciclone di San Valentino. A fare il punto su cosa ci aspetta nei prossimi giorni è Lorenzo Badellino, esperto di 3Bmeteo. «Dopo un venerdì inizialmente soleggiato – scrive il meteorologo - le condizioni andranno rapidamente peggiorando sull'Emilia Romagna per l'arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l'Italia. Le prime piogge raggiungeranno venerdì sera i settori occidentali della nostra regione e sabato si estenderanno a tutti i restanti settori, risultando anche intensi in prossimità della dorsale appenninica, dove nevicherà oltre i 1000 metri.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Piacenza San Valentino

Ciclone di San Valentino: venerdì e sabato pioggia, domenica migliora e lunedì ricomincia

Venerdì e sabato porteranno pioggia intensa su molte zone, mentre domenica il tempo dovrebbe migliorare.

Vertiginoso calo delle temperature nel Foggiano: domenica soleggiata, ma la pioggia non è finita

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Piacenza San Valentino

Argomenti discussi: Tra musica, riciclo e creatività: a Piacenza arriva un Carnevale Folle di Natura; Cisterna perde a Piacenza, tante assenze per i pontini; Colpo Piacenza: arriva il figlio d'arte Ganz; Piacenza - Taugourdeau rientra, Lord ancora in dubbio. Domenica arriva il Sangiuliano.

Piacenza - Taugourdeau rientra, Lord ancora in dubbio. Domenica arriva il SangiulianoDelicatissima sfida al Garilli (ore 14.30) contro i lombardi che spesso hanno messo in difficoltà le big del girone e stanno attraversando un ottimo momento di forma. Il regista francese ha terminato ... sportpiacenza.it

Piacenza - Il ds Zerminiani: «Andiamo a Pistoia per cercare il risultato pieno. Il campionato? Vincerà la squadra più regolare»Taugourdeau ancora squalificato, Lord si allena da poco e anche Ciuffo sarà out. Il direttore sportivo: «E' crocevia fondamentale, come lo è ogni scontro diretto in un girone dove le prime quattro, tr ... sportpiacenza.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.