Meteo attenzione al vento forte | onde alte e nuove mareggiate in vista

Un forte ciclone ha colpito l’Italia, causando venti intensi e mareggiate lungo le coste. Le raffiche, che superano i 100 kmh in molte zone, stanno spostando grandi quantità di detriti e creando onde alte anche oltre i tre metri. Le autorità avvertono i cittadini di fare attenzione agli alberi caduti e alle onde che si infrangono sulla battigia.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Pioggia e vento, ma soprattutto vento. L'Italia deve fare i conti con un nuovo ciclone. E anche questa volta a impensierire di più non sono tanto le precipitazioni, quanto piuttosto le violente raffiche provocate dallo spostamento di masse d'aria, una costante di questa stagione invernale. Gli esperti di 3BMeteo informano che già da oggi, lunedì 16 febbraio, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo che avrà qualche strascico anche nel giorno successivo. Dopo una breve tregua, il maltempo riprenderà vigore nelle giornate di giovedì e venerdì, ma la buona notizia è che nel fine settimana il tempo dovrebbe essere più clemente e soleggiato.🔗 Leggi su Today.it

La Protezione civile della Calabria ha confermato l’allerta arancione per domani.

Il Comune di Melito Porto Salvo ha avvisato i cittadini di stare attenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.