Meteo attenzione al vento forte | onde alte e nuove mareggiate in vista
Un forte ciclone ha colpito l’Italia, causando venti intensi e mareggiate lungo le coste. Le raffiche, che superano i 100 kmh in molte zone, stanno spostando grandi quantità di detriti e creando onde alte anche oltre i tre metri. Le autorità avvertono i cittadini di fare attenzione agli alberi caduti e alle onde che si infrangono sulla battigia.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Pioggia e vento, ma soprattutto vento. L'Italia deve fare i conti con un nuovo ciclone. E anche questa volta a impensierire di più non sono tanto le precipitazioni, quanto piuttosto le violente raffiche provocate dallo spostamento di masse d'aria, una costante di questa stagione invernale. Gli esperti di 3BMeteo informano che già da oggi, lunedì 16 febbraio, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo che avrà qualche strascico anche nel giorno successivo. Dopo una breve tregua, il maltempo riprenderà vigore nelle giornate di giovedì e venerdì, ma la buona notizia è che nel fine settimana il tempo dovrebbe essere più clemente e soleggiato.🔗 Leggi su Today.it
Onde alte e forti raffiche di vento: massima attenzione per rischio idrogeologico e mareggiate
La Protezione civile della Calabria ha confermato l’allerta arancione per domani.
Vento forte e onde alte: il Comune di Melito invita alla prudenza per le avverse condizioni meteo in arrivo
Il Comune di Melito Porto Salvo ha avvisato i cittadini di stare attenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Weeekend di San Valentino con il nuovo ciclone: attenzione al vento; Allerta Meteo, Giovedì Grasso con maltempo estremo: attenzione al vento | MAPPA e BOLLETTINO; Meteo, attenzione al vento forte: onde alte e nuove mareggiate in vista; Pioggia, neve e vento, allerta meteo in Friuli e in quota aumenta il pericolo valanghe: Fate attenzione, per innescarle basta un singolo passaggio.
Allerta Meteo in Calabria e Sicilia: nuovo violento ciclone in arrivo tra lunedì e martedì. Attenzione a forte vento e mareggiate, ancora scuole chiuseUna nuova e violenta ondata di maltempo si appresta a colpire duramente il Sud Italia, mettendo in stato di massima allerta la Calabria e la Sicilia. Un profondo ciclone di origine atlantica punterà d ... strettoweb.com
Condizioni meteo SEVERE per tre Regioni nelle prossime ore: attenzione al VENTOProssime ore davvero molto delicate. Condizioni meteo estremamente ventose per il meridione. In queste ore, l’ennesimo ciclone di un febbraio ... meteogiornale.it
Allerta Meteo: le regioni più colpite dal nuovo peggioramento, "attenzione oggi pomeriggio" - facebook.com facebook