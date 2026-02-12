Onde alte e forti raffiche di vento | massima attenzione per rischio idrogeologico e mareggiate

La Protezione civile della Calabria ha confermato l’allerta arancione per domani. Onde alte e vento forte continuano a mettere in allerta la regione, soprattutto lungo la costa tirrenica. Le autorità invitano a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. La situazione rimane critica e si aspettano ulteriori segnali di peggioramento.

La Protezione civile regionale raccomanda ai cittadini di stare attenti per il possibile verificarsi di fenomeni franosi, smottamenti e allagamenti La Protezione civile della Regione Calabria comunica che anche per la giornata di domani è confermato il livello di allerta arancione su tutta la fascia del Tirreno calabrese. La decisione è determinata dai quantitativi di pioggia previsti, che si sommano a quelli già registrati nelle ultime ore, e che richiedono un atteggiamento di massima attenzione e prudenza per il rischio idrogeologico. Per questo motivo si raccomanda alla popolazione di mantenere alta l’attenzione per il possibile verificarsi di fenomeni franosi, smottamenti e allagamenti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

