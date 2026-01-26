Il sindaco | No al parco agrivoltaico

Il sindaco esprime rammarico per le polemiche sollevate dal gruppo di opposizione Calderara in Comune riguardo al progetto di parco agrivoltaico. Nonostante un dibattito consiliare condotto con unità di intenti tra maggioranza e giunta, le opposizioni continuano a manifestare critiche, evidenziando la delicatezza e l’importanza della discussione su iniziative di sviluppo sostenibile nel territorio.

"Spiace che il gruppo di opposizione Calderara in Comune, anche davanti a un dibattito consiliare condotto con unità di intenti di tutti i gruppi e della giunta, muova sempre polemiche". A parlare è Giampiero Falzone, sindaco di Calderara, che interviene in merito al progetto di realizzazione di un grande impianto agrivoltaico. L’opera, che comporterebbe un investimento di 32 milioni di euro e da oltre 28 MW, con 10 chilometri di opere di connessione, comprenderà numerosi espropri di porzioni di terreni a Calderara e ad Anzola. Sul tema era stato convocato un consiglio comunale straordinario chiesto dal gruppo di opposizione Calderara e il risultato è stata la mozione approvata che invita il Comune a far luce sul mega progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

