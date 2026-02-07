Maxi parco agrivoltaico | Nuove norme vediamoci

Da giorni, le voci sul maxi impianto agrivoltaico tra le campagne di Cassino d’Alberi si fanno sempre più insistenti. Ora, alcuni rappresentanti locali hanno annunciato di aver chiesto ufficialmente l’apertura di un tavolo di confronto tra i tecnici e le istituzioni. L’obiettivo è capire meglio come procedere con un progetto che, di fatto, coprirà oltre un milione di metri quadrati di terreno. La richiesta arriva dopo settimane di discussioni e preoccupazioni tra gli abitanti e le associazioni, che vogliono chiarezza sui possibili effetti e sulle modalità di real

Una richiesta formale di apertura di un tavolo di confronto tecnico e istituzionale sul maxiprogetto dell'impianto agrivoltaico da oltre un milione di metri quadrati che dovrebbe sorgere nelle campagne tra il comune e la frazione di Cassino d'Alberi. È quella sottoscritta dal sindaco Michael Gola (nella foto) e indirizzata agli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura), Massimo Sertori (Enti locali e Risorse energetiche) e Guido Guidesi (Sviluppo economico), oltre ai consiglieri di Regione Lombardia Patrizia Baffi, Nicola Di Marco e Roberta Vallacchi. In conoscenza anche il Comitato "Tutela identità del territorio e del paesaggio", promotore della serata pubblica che nei mesi scorsi aveva portato al centro del dibattito il progetto, mettendo in luce una diffusa unità di intenti tra cittadinanza e istituzioni locali.

