Chiusa Villa Sabin c' è un palo pericolante

Villa Sabin è stata chiusa perché un palo instabile rappresenta un rischio per i visitatori. L’amministrazione comunale ha deciso di chiudere l’area dopo aver rilevato che il palo si era piegato e potrebbe cadere da un momento all’altro. Questa decisione mira a evitare incidenti, soprattutto perché il palo si trova vicino alle aree giochi frequentate da bambini. La chiusura durerà fino a quando i tecnici interverranno per mettere in sicurezza la zona.

L'amministrazione comunale informa che Villa Sabin è stata temporaneamente chiusa al pubblico a scopo precauzionale. La chiusura si è resa necessaria a causa di un palo pericolante, segnalato dal custode della villa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per garantire la rimozione del pericolo e la messa in sicurezza dell'area. La riapertura di Villa Sabin avverrà non appena gli accertamenti e gli interventi di sicurezza saranno completati. L'amministrazione comunale invita cittadini e visitatori a rispettare la chiusura temporanea e ringrazia per la collaborazione.