Cure più forti contro la leucemia una speranza per i pazienti | Riduciamo il rischio recidiva

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove speranze si affacciano nel trattamento della leucemia: uno studio della Fondazione Tettamanti propone strategie innovative che combinano terapie Car-T con farmaci inibitori delle vie infiammatorie e antiangiogenici. Questi approcci potrebbero migliorare la durata delle risposte e ridurre significativamente il rischio di recidiva, offrendo ai pazienti con leucemia linfoblastica acuta a cellule B prospettive di vita più lunga e più sicura.

cure pi249 forti contro la leucemia una speranza per i pazienti riduciamo il rischio recidiva

© Ilgiorno.it - Cure “più forti” contro la leucemia, una speranza per i pazienti: “Riduciamo il rischio recidiva”

Monza – Secondo una ricerca della Fondazione Tettamanti, nuove strategie terapeutiche, che combinano la terapia Car-T con farmaci inibitori delle vie infiammatorie e antiangiogenici, potrebbero aumentare la durata della risposta e ridurre il rischio di recidiva in pazienti con leucemia linfoblastica acuta a cellule B. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista “Journal for ImmunoTherapy of Cancer”. È già noto il trattamento della malattia con terapia Car-T anti-CD19: cioè cellule linfociti T responsabili del sistema immunitario, ingegnerizzate per riconoscere e distruggere le quelle tumorali. Questo trattamento ha rivoluzionato la cura del tumore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Leucemia linfoblastica acuta: a Monza una terapia che riduce il rischio di recidiva

Leggi anche: Cure all’avanguardia: "Radioterapia, così riduciamo i rischi. E sedute più brevi"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cure palliative: accesso a ostacoli e forti disparità territoriali - L’accesso alle cure palliative e l’assistenza alle persone affette da patologie croniche e inguaribili, pur con un trend in crescita, è ancora ben al di sotto dei livelli di sufficienza, attestandosi ... ilsole24ore.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.