Cure più forti contro la leucemia una speranza per i pazienti | Riduciamo il rischio recidiva

Nuove speranze si affacciano nel trattamento della leucemia: uno studio della Fondazione Tettamanti propone strategie innovative che combinano terapie Car-T con farmaci inibitori delle vie infiammatorie e antiangiogenici. Questi approcci potrebbero migliorare la durata delle risposte e ridurre significativamente il rischio di recidiva, offrendo ai pazienti con leucemia linfoblastica acuta a cellule B prospettive di vita più lunga e più sicura.

Monza – Secondo una ricerca della Fondazione Tettamanti, nuove strategie terapeutiche, che combinano la terapia Car-T con farmaci inibitori delle vie infiammatorie e antiangiogenici, potrebbero aumentare la durata della risposta e ridurre il rischio di recidiva in pazienti con leucemia linfoblastica acuta a cellule B. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista “Journal for ImmunoTherapy of Cancer”. È già noto il trattamento della malattia con terapia Car-T anti-CD19: cioè cellule linfociti T responsabili del sistema immunitario, ingegnerizzate per riconoscere e distruggere le quelle tumorali. Questo trattamento ha rivoluzionato la cura del tumore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

