Scuole al freddo | esplode l’emergenza riscaldamento Protesta dei genitori alla Siani
Aversa si confronta con un persistente problema di riscaldamento nelle scuole, una criticità che si trascina da mesi e che ora si presenta in tutta la sua gravità. La mancanza di impianti funzionanti sta influenzando la vita quotidiana degli studenti e delle famiglie, generando proteste e richieste di intervento immediato. La questione richiede attenzione e soluzioni concrete per garantire condizioni di studio più sicure e dignitose.
Un’emergenza che va avanti da mesi, forse anni, e che oggi esplode in tutta la sua gravità. La questione del mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento negli istituti scolastici cittadini torna prepotentemente al centro del dibattito pubblico ad Aversa, con particolare riferimento alla. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Sos scuole al freddo. Problemi in tre istituti per il riscaldamento
Leggi anche: Sospesi i pasti scolastici dopo 3 giornate non pagate: esplode la protesta dei genitori
Scuole al freddo: esplode l’emergenza riscaldamento. Protesta dei genitori alla “Siani” - Nonostante il grave disagio, molti genitori stanno valutando di continuare a mandare i figli a scuola per evitare ulteriori interruzioni dell’attività didattica, dimostrando senso di responsabilità e ... casertanews.it
"Freddo, crolli e infiltrazioni": si moltiplicano le proteste degli studenti delle scuole di Roma ift.tt/OyEDBLR x.com
Scuole al freddo e problemi strutturali in diversi istituti di Bari e provincia... - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.