sos scuole al freddo problemi in tre istituti per il riscaldamento

Durante le recenti temperature estremamente basse, alcune scuole superiori hanno segnalato problemi con il riscaldamento. Le segnalazioni sono state indirizzate alla Provincia e alla nostra redazione, evidenziando difficoltà nel garantire ambienti confortevoli per studenti e personale. Questi disagi sottolineano l’importanza di interventi tempestivi per assicurare condizioni adeguate nelle strutture scolastiche durante le ondate di freddo intenso.

Nel risveglio mattutino più freddo dell’anno scolastico, con temperature che anche in città sono arrivate fino a meno quattro gradi centigradi, non c’è stata troppa fortuna per quanto riguarda le problematiche nelle scuole superiori visto che sono state diverse le segnalazioni arrivate, in primis, alla Provincia e, in seconda battuta, anche alla nostra redazione. Le difficoltà, tra città e piana, sono state sostanzialmente tre di maggior rilievo: all’istituto "Einaudi" di viale Pacinotti, con la caldaia bloccata e gli studenti al freddo; alla succursale del liceo pedagogico "Forteguerri" in piazza San Francesco dove, in due aule, non era partito il riscaldamento; al "Petrocchi" nella sede distaccata di Quarrata, dove alcune classi sono state fatte uscire intorno a metà mattinata per la mancanza d’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

