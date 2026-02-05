C’è un indagato per la morte dei tre cacciatori in provincia di Messina

Un amico del cacciatore più anziano è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario. La vicenda dei tre cacciatori morti in provincia di Messina resta avvolta da molti misteri. Gli investigatori stanno cercando di fare chiarezza sui motivi e le circostanze di quanto accaduto, ma ancora non ci sono risposte definitive. La comunità locale si stringe intorno alle famiglie delle vittime, mentre si aspetta l’esito delle indagini.

Un amico del più anziano dei tre cacciatori è indagato per omicidio volontario, e ci sono ancora molte cose che non tornano Un uomo è stato indagato dalla procura siciliana di Patti che ha aperto un’inchiesta sulla morte di tre cacciatori nei boschi di Montagnareale, un piccolo comune sui monti Nebrodi, a metà strada tra Messina e Cefalù. Il reato ipotizzato è omicidio volontario. I tre erano stati ritrovati lo scorso mercoledì a distanza di trenta metri l’uno dall’altro, morti per colpi di fucile in circostanze difficili da spiegare. Non si conosce il nome dell’indagato, ma si sa che è un 50enne, che anche lui è un cacciatore e che era andato a prendere il più anziano dei tre per portarlo in campagna a cacciare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

