Messina tre cacciatori morti | c’è un indagato

Tre cacciatori sono morti nei boschi di Montagnareale, in provincia di Messina. Le prime indagini portano a un sospettato, che ora è sotto accusa. La procura ha aperto un fascicolo e sta cercando di capire cosa sia successo realmente in quel bosco. La comunità locale si stringe intorno alle famiglie delle vittime mentre gli inquirenti cercano di fare luce sulla vicenda.

Dopo le prime indagini sulla morte dei tre cacciatori, nei boschi di Montagnareale, in provincia di Messina, adesso c'è un indagato Lo scorso 28 gennaio sono stati trovati tre cacciatori morti a Messina, nei boschi di Montagnareale. Inizialmente le piste su cui si è indagato sono state due: o un errore di caccia dimostratosi fatale, oppure una lite tra gli amici finita male. Adesso un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Patti, in provincia di Messina. Questo sarebbe il quarto uomo che quella mattina era presente con loro. Infatti, proprio ieri, gli sono state sequestrate le armi e poi analizzate dai Ris. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Messina, tre cacciatori morti: c’è un indagato Approfondimenti su Montagnareale Tragedia Messina, disposta l’autopsia sui corpi dei tre cacciatori trovati morti nel bosco Le autorità hanno disposto l’autopsia sui corpi dei tre cacciatori trovati morti nel bosco di Montagnareale. Messina, tre cacciatori morti in un boco: corpi crivellati da colpi di pistola, ipotesi choc Questa mattina a Montagnareale, nel Messinese, sono stati trovati i corpi di tre uomini uccisi con diversi colpi di pistola. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Montagnareale Tragedia Argomenti discussi: Tre cacciatori sono stati trovati morti in provincia di Messina; Messina, cosa sappiamo sulla vicenda dei tre cacciatori morti sui monti Nebrodi; Messina, il giallo dei tre cacciatori trovati morti nei boschi dei nebrodi: colpiti a fucilate; Il giallo dei cacciatori morti nel bosco: chi sono, cosa sappiamo finora. I tre cacciatori morti nel Messinese: forse c’era un quarto uomoMONTAGNAREALE (MESSINA) – Continuano le indagini dei carabinieri per individuare l’eventuale quarto uomo presente alla battuta di caccia nei boschi di Montagnareale, sui Nebrodi, nel Messinese, dove d ... livesicilia.it Messina, trovati morti tre cacciatori nel bosco: chi sono e cosa emerge dalle prime indaginiTre morti nei boschi dei Nebrodi: tre cacciatori trovati crivellati di colpi in contrada Caristia, indagini serrate della Procura di Patti per ricostruire movimenti, cause e possibili coinvolti. notizie.it Messina, cacciatori trovati morti: sotto sequestro le armi degli amici - facebook.com facebook Cacciatori uccisi a Messina, non sarebbe omicidio-suicidio: mistero sul killer ancora aperto x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.