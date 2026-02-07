Cosenza | Elezioni provinciali in stallo si cerca un candidato unitario per evitare lo scontro e sbloccare l’ente

La corsa alla presidenza della Provincia di Cosenza resta in sospeso. A meno di un mese dal voto, i partiti cercano un nome condiviso per evitare una lite lunga e sbloccare l’ente. Al momento, ancora nessuna candidatura unitaria, e la situazione resta incerta.

La corsa alla presidenza della Provincia di Cosenza si trascina in un’insolita fase di stallo, a meno di un mese dalla data delle elezioni, lasciando intravedere un tentativo di convergenza che, per il momento, non ha ancora prodotto un candidato unitario. Una situazione che, secondo osservatori e addetti ai lavori, suggerisce la volontà di evitare una competizione aperta, un’anomalia che rischia di paralizzare l’ente locale in un momento delicato per il territorio. La provincia, crocevia di sfide socio-economiche, attende una guida capace di affrontare le numerose problematiche che la affliggono, ma la classe politica sembra orientata a un approccio più cauto, quasi attendista.🔗 Leggi su Ameve.eu

A poche settimane dalle elezioni provinciali a Cosenza, ancora nessuno ha presentato ufficialmente i propri candidati.

Il 20 gennaio le forze del centrosinistra si riuniranno per definire il candidato sindaco unitario, con l’obiettivo di superare le divisioni tra le diverse sigle e partiti.

