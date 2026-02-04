Scuola Petitti Pd | Casi di docenti schedati in Regione Preoccupazione anche nel riminese

La regione ha schedato alcuni docenti, e la cosa ha suscitato molte preoccupazioni. Secondo il consigliere del Pd Petitti, si rischia di mettere in discussione la libertà di insegnamento e il clima nelle scuole. La notizia ha fatto scalpore, soprattutto tra insegnanti e genitori nel riminese, che temono ripercussioni sulla scuola pubblica. La questione ora diventa un punto caldo nel dibattito sulla trasparenza e la tutela dei docenti.

Preoccupazione per iniziative considerate lesive della libertà di insegnamento e del clima educativo nelle scuole. È questo il senso dell'intervento presentato in Assemblea legislativa regionale dopo la notizia, emersa nei giorni scorsi, di una raccolta dati promossa da un movimento studentesco.

