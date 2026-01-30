Calabria | oltre 600 casi di mesotelioma dal 1993 allarme per l’esposizione all’amianto

Da quasi trent’anni, in Calabria si contano più di 600 casi di mesotelioma, una malattia grave causata dall’esposizione all’amianto. Le diagnosi continuano a salire e i numeri sono un richiamo forte per le autorità sanitarie. La maggior parte dei malati ha lavorato in ambienti dove l’amianto era presente, spesso senza protezioni adeguate. La situazione resta preoccupante e richiede interventi immediati per tutelare chi ancora lavora o vive vicino a siti contaminati.

Dal 1993 la Calabria ha registrato oltre seicento casi di mesotelioma, una malattia letale legata all'esposizione all'amianto. Il dato, emerso dall'attività dell'Osservatorio amianto, segnala un'epidemia silenziosa che ha colpito soprattutto chi ha lavorato in settori ad alto rischio: edilizia, metallurgia, trasporti, manutenzione di impianti industriali. La regione, con un tasso di incidenza superiore alla media nazionale, si trova al centro di un dibattito che non riguarda solo la salute pubblica, ma anche la responsabilità storica dello Stato e delle imprese. L'amianto, sostanza tossica e cancerogena, è stato largamente utilizzato in Italia fino agli anni Ottanta, ma le conseguenze si manifestano con un ritardo di decenni.

