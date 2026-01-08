Il Papa Leone XIV ha presieduto la Messa nel secondo giorno del Concistoro in Vaticano, un momento importante nel corso dell'incontro tra i cardinale. L'evento, che si svolge nel rispetto delle tradizioni ecclesiastiche, rappresenta un’occasione di riflessione e dialogo tra i membri della Chiesa. La cerimonia si inserisce nel contesto delle attività ufficiali del Papa in questa fase del conclave.

Papa Leone XIV ha dato il via all’ultimo giorno dell’incontro di due giorni con i cardinali, noto come Concistoro. “Tutti noi abbiamo sospeso le nostre attività per essere qui. Abbiamo messo da parte le nostre attività per un po’ e abbiamo persino annullato impegni importanti, per discernere insieme ciò che il Signore ci chiede per il bene del suo popolo”, ha detto Leone durante la messa celebrata giovedì mattina con i cardinali. “Non sempre potremo trovare soluzioni immediate ai problemi che affrontiamo, ma in ogni luogo e circostanza saremo in grado di aiutarci a vicenda e, in particolare, di aiutare il Papa “, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Papa Leone XIV presiede la Messa nel secondo giorno del Concistoro in Vaticano

