Sorpresa Papa Leone XIV. Il Pontefice prima dell’inizio della messa di Natale è uscito a sorpresa sul sagrato di Piazza San Pietro per salutare i fedeli presenti nonostante la forte pioggia. “Tante grazie per essere qui nonostante questo clima, vogliamo celebrare insieme la festa di Natale. Gesù Cristo che è nato per noi ci porta la pace, ci porta l’amore di Dio. Tanti auguri a tutti voi” ha affermato Prevost. In questi momenti in Basilica ha inizio la veglia. Gli aggiornamenti in diretta dal Vaticano Papa Leone XIV celebra la sua prima messa di Natale nella Basilica di San Pietro Inizio diretta: 241225 21:45 Fine diretta: 241225 23:59 21:45 241225 Il pontefice sorprende i fedeli in piazza San Pietro Il Papa è uscito a sorpresa sul sagrato di Piazza San Pietro per salutare i fedeli presenti nonostante la forte pioggia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Messa di Natale, Papa Leone XIV a sorpresa in piazza saluta i fedeli

