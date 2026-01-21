Caso Bellavia Gasparri torna all' attacco | Nordio verifichi il rispetto delle regole

Maurizio Gasparri torna a intervenire sul caso Bellavia, depositando un’interrogazione al ministro della Giustizia Nordio. La richiesta mira a sollecitare verifiche sul rispetto delle norme deontologiche da parte degli ordini professionali, nell’ambito di un dibattito che coinvolge diversi attori istituzionali. La questione evidenzia l’importanza di garantire la corretta applicazione delle regole etiche e professionali nel contesto giudiziario.

Nuovo affondo di Maurizio Gasparri sul caso Bellavia. Il presidente dei senatori di Forza Italia ha infatti depositato un’ulteriore interrogazione indirizzata al ministro della Giustizia Carlo Nordio, chiedendo al Guardasigilli di esercitare i poteri di vigilanza sugli ordini professionali per verificare il rispetto delle regole deontologiche. Come noto, al centro dell’iniziativa vi è una vicenda che intreccia profili giudiziari, professionali e mediatici. Gasparri sollecita chiarimenti su eventuali violazioni delle norme di riservatezza e su possibili interferenze tra ruoli diversi, richiamando l’attenzione del ministero su una situazione che, a suo avviso, merita un approfondimento formale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

