Meno Pucci più Paese | mentre discutiamo del tema simbolico i problemi veri continuano a esistere

Il caso Pucci ha attirato l’attenzione perché, mentre si parla di simboli e polemiche, i problemi concreti che affliggono il Paese non spariscono. Mentre i talk show dedicano ore alla questione, i cittadini affrontano ancora disservizi e difficoltà quotidiane che restano irrisolti.

di Paolo Gallo C’è sempre un “caso Pucci”, qualunque cosa rappresenti, qualunque polemica del giorno, qualunque oggetto mediatico capace di occupare talk show e timeline, pronto a prendersi il centro della scena. È il meccanismo perfetto della distrazione: un simbolo leggero, polarizzante, immediato. Se ne discute, ci si divide, si litiga. Intanto, il Paese reale resta sullo sfondo. E i problemi strutturali continuano ad esistere, silenziosi e pesanti. L’Italia ha una sanità pubblica sotto pressione cronica: liste d’attesa incompatibili con il diritto alla cura, pronto soccorso congestionati, personale stremato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

