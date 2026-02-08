Andrea Pucci rinuncia a Sanremo | Insulti e minacce termine fascista non dovrebbe più esistere

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo. Il comico di Milano ha annunciato di aver abbandonato l’idea di salire sul palco, dopo aver ricevuto insulti e minacce sui social. La sua scelta arriva in un momento di polemiche legate alla sua presenza come co-conduttore nella terza serata del festival. Pucci ha spiegato che il clima di ostilità lo ha spinto a fare un passo indietro, sottolineando come il termine fascista non dovrebbe più essere usato in modo così sconsiderato.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.