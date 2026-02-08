Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026 | Il termine fascista non dovrebbe esistere più

Andrea Pucci ha deciso di non condurre più la terza serata di Sanremo 2026. Dopo le polemiche e le accuse di omofobia, il comico ha annunciato di aver lasciato il palco. Pucci ha spiegato che il termine “fascista” non dovrebbe più essere usato e ha preferito ritirarsi per evitare ulteriori discussioni. La scelta arriva in un momento di grande tensione intorno al Festival.

«Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili», ha scritto Pucci, parlando di «un’onda mediatica negativa» che avrebbe finito per incrinare il rapporto con il pubblico, un «patto fondamentale» con chi lo segue da anni. La rinuncia arriva dopo una settimana di discussioni accese. L’annuncio del suo coinvolgimento al fianco di Carlo Conti aveva riacceso le critiche legate ad alcune battute omofobe e personaggi portati in scena negli anni, giudicati come stereotipati o offensivi. Sui social si erano moltiplicati appelli, prese di posizione e richieste di chiarimenti rivolte alla Rai e alla direzione artistica del Festival. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Il politicamente corretto colpisce ancora. Stavolta nel mirino finisce Andrea Pucci, annunciato come co-conduttore di Sanremo. Basta l’annuncio e parte l’indignazione: per qualcuno non sarebbe “adatto”, perché etichettato, perché non conforme. Chi si riempie facebook

Codacons interviene sulla presenza di Andrea Pucci a #Sanremo2026: “In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare a Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razziste e omofob x.com