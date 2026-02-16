Meno Malen che c’è Allisson Santos | il Napoli riagguanta la Roma è 2-2 al Maradona

Allisson Santos ha evitato una sconfitta al Napoli contro la Roma, portando il punteggio sul 2-2 al minuto finale. La partita si è giocata al Maradona e ha visto i partenopei recuperare due volte lo svantaggio, grazie anche all’intervento decisivo dell’attaccante brasiliano. La tensione tra le due squadre si era accesa già dai primi minuti, con continui scambi di occasioni e un ritmo sostenuto che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.

Tempo di lettura: 2 minuti Se il derby del nord di ieri tra Inter e Juventus è stato quello delle polemiche, quello del sud è stato certamente tutt'altra cosa: spettacolare, sempre in bilico e con tanti colpi di scena. Protagonisti tanti atleti che fino a qualche settimana fa vestivano maglie diverse da quelle di Napoli e Roma. Da Malen, doppietta che conferma un impatto mostruoso dalla Premier alla serie A, passando per Zaragoza, Giovane ed un Allisson Santos che ha fugato i dubbi sulle qualità trovando una rete decisiva, quella del 2 a 2, dopo aver preso le misure in almeno un paio di occasioni precedenti al gol del pari.