Napoli-Roma 2-2 le pagelle | Malen 8 straripante Alisson Santos 7 che impatto Ndicka 7 non fa respirare Hojlund

Napoli e Roma si contendono un punto alla fine di un match emozionante al Maradona, che termina 2-2. Malen, con un gol e diverse azioni pericolose, si distingue come il protagonista del pomeriggio, mentre Alisson Santos si fa notare con interventi decisivi. Ndicka si impegna a bloccare Hojlund, impedendogli di trovare spazio e creando problemi alla squadra di casa. La partita si accende fin dai primi minuti, con diverse occasioni da entrambe le parti.

La Roma pareggia 2-2 al Maradona contro il Napoli ma può rammaricarsi di non aver mantenuto per due volte il vantaggio. Non basta la doppietta di uno straripante Malen, gli azzurri si. NAPOLI-ROMA, FINISCE IN PARITÀ IL PRIMO TEMPO Napoli e Roma tornano negli spogliatoi sull'1-1. A sbloccare la gara ci pensa Malen al 7': contropiede giallorosso, assist di Zaragoza e destro vincente di Malen che non lascia scampo a Milinkovic-Sa