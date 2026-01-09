La mamma del piccolo Di Matteo | I Brusca ancora a San Giuseppe Jato qualcuno non gli faccia più mettere piede
La madre di Di Matteo esprime preoccupazione riguardo alla presenza dei Brusca a San Giuseppe Jato, chiedendo alle autorità di intervenire per impedire loro di mettere piede nel paese. La richiesta mira a tutelare la comunità e a garantire un ambiente più sicuro, sottolineando l’importanza di misure efficaci contro eventuali rischi. La questione evidenzia la sensibilità locale e l’esigenza di azioni concrete da parte delle istituzioni.
"Io so che i signori Brusca vengono a San Giuseppe Jato. Signor sindaco, si deve impedire a queste persone di venire a San Giuseppe Jato. Qua non devono venire. Non ci devono mettere piede. Mai. Sono stati visti in paese, non deve succedere". È l'appello lanciato alle istituzioni da Franca. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo
Leggi anche: Il piccolo Di Matteo ucciso 30 anni fa, Lagalla a San Giuseppe Jato: "Simbolo della più crudele ferocia mafiosa"
Strangolato e sciolto nell'acido da Brusca, trent'anni fa l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo; Il fratello del piccolo Di Matteo, Non perdonerò mai mio padre. Trent'anni fa l'omicidio o.
La mamma del piccolo Di Matteo: "I Brusca ancora a San Giuseppe Jato, qualcuno non gli faccia più mettere piede" - L'appello lanciato alle istituzioni da Franca Castellese, madre del bambino ucciso e sciolto nell'acido 30 anni fa. palermotoday.it
**Mafia: madre piccolo Di Matteo, 'i Brusca visti a San Giuseppe Jato, non devono più venire'** - Signor sindaco, si deve impedire a queste persone di venire a San Giuseppe Jato. iltempo.it
Mafia, il fratello del piccolo Di Matteo: “Non perdonerò mai gli assassini ma anche mio padre” - Nicola Di Matteo, 44 anni, impiegato della Regione, al Giornale di Sicilia parla con voce pacata, ma si avverte chiaramente che trent'anni dopo l'orribile omicidio del fratellino Giuseppe, la ferita e ... grandangoloagrigento.it
Renee Nicole Good. 37 anni. Scriveva poesie. Mamma di tre bambini, il più piccolo di sei anni. Cittadina americana. Nessun precedente penale. Uccisa a Minneapolis da un agente dell’ICE. Il video integrale smentisce la versione della “legittima difesa”. Punto - facebook.com facebook
#Fiorentina, il piccolo tifoso unisce i social. La mamma: "Quanto affetto, il sogno di Tommy è incontrare #Dodo" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.