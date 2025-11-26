Ha fatto della forza fisica e dell’energia uno dei suoi punti di forza, spesso irridendo il predecessore Joe Biden. Ma Donald Trump, oggi, il tycoon ha meno eventi pubblici in programma e viaggia molto meno in patria rispetto a quanto facesse a questo punto del suo primo anno in carica, nel 2017, sebbene stia effettuando più viaggi all’estero. A dedicare un’inchiesta sulle condizioni fisiche del presidente è il New York Times: a quasi un anno dal suo secondo mandato, infatti, gli americani lo vedono meno di prima. “La realtà è più complicata: Trump, 79 anni, è la persona più anziana ad essere stata eletta alla presidenza, e sta invecchiando”, sentenzia il Nyt. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Trump affaticato, con meno impegni in agenda e presenze pubbliche solo tra le 12 e le 17”