Agenda Sud e agenda Nord | posso affidare subito i moduli a un ente esterno o devo prima fare la selezione di esperti e tutor?

Vediamo adesso una casistica specifica: l’affidamento dei moduli didattici a un ente di formazioneente del Terzo settore tramite MEPA o affidamento diretto, anche perché entrambi gli avvisi valorizzano il coinvolgimento del territorio (associazioni, fondazioni, ETS, università, ecc.). Scarica i documenti – Riservata agli abbonati Speciale fondi PNRR e PN 21-27 Contenuti in arrivo: PCTO DM 882025: . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'agenda 2026 dedicata alle Madri Costituenti, in omaggio per qualunque ordine di almeno 30 euro su www.peoplepub.it! Ci avviciniamo all'anno nuovo, ricordando la vita e l'impegno delle donne che contribuirono alla stesura e all'applicazione della Carta fo - facebook.com Vai su Facebook

Le principali attività dell'agenda settimanale europea su #digitale, #sostenibilità e #salute. Per rimanere sempre aggiornati, ecco la rubrica I-Com dedicata agli #appuntamenti di #Bruxelles i-com.it/2025/11/28/dig… Vai su X

Scuola, dal Ministero altri 500 milioni per Agenda Sud e Agenda Nord - ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi due decreti per rafforzare i piani Agenda Sud e Agenda Nord, con l’obiettivo di ridurre i divari ... Lo riporta iltempo.it

Anche il Nord ha la sua “Agenda Sud”: Valditara presenta un piano per le scuole in difficoltà del Settentrione - Formazione specifica per gli insegnanti a cura di INDIRE e INVALSI, apertura al territorio e coinvolgimento delle famiglie, promozione del tempo ... Secondo tgcom24.mediaset.it

Valditara presenta Agenda nord: "220 milioni per gli istituti con fragilità" - Dopo Agenda Sud, nasce Agenda Nord, un programma da 220 milioni di euro che a partire dal prossimo anno scolastico mira a ridurre il divario educativo nelle scuole più fragili di dieci regioni ... Segnala iltempo.it

Dalle due Agende Sud e Nord oltre 500 milioni anti-abbandoni - Particolare attenzione è stata data ai 245 istituti che versano nelle situazioni più critiche, individuate da ... Si legge su ilsole24ore.com

Agenda Sud: quando le prove INVALSI aiutano a migliorare la scuola (lo dicono i numeri) - paese” (quasi) esclusivamente per raccontare quanto funzioni male la scuola italiana, in particolar modo al Sud rispetto al Nord. Come scrive tgcom24.mediaset.it

Valditara presenta Agenda Nord, 220 milioni per ridurre divario - Con l'obiettivo di ridurre i divari territoriali e contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, anche con l'introduzione di metodi didattici innovativi, il ministro dell'Istruzione ... Secondo ansa.it