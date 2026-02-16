Meloni visita Niscemi In arrivo 150 milioni di fondi

Giorgia Meloni si è recata a Niscemi per annunciare l’arrivo di 150 milioni di euro destinati alla zona. La visita si è concentrata sui progetti di sviluppo locale, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture. Il decreto che assegna queste risorse sarà firmato mercoledì, aprendo la strada a nuovi lavori pubblici.

