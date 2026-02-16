Meloni di nuovo a Niscemi | decreto in arrivo e 150 milioni per la ricostruzione

Giorgia Meloni torna a Niscemi dopo il passaggio del ciclone Harry, portando con sé un decreto e 150 milioni di euro per la ricostruzione. La presidente del Consiglio ha visitato la zona rossa, dove ha incontrato i residenti e valutato i danni ai edifici pubblici e alle strade. Un intervento immediato per riparare le strutture danneggiate e sostenere le famiglie colpite.

Sopralluogo nella zona rossa dopo il ciclone Harry. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata oggi, 16 febbraio 2026, a Niscemi, in Sicilia, per verificare di persona i danni provocati dal ciclone Harry. La premier ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa del Comune, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, nominato commissario straordinario per l'emergenza. La visita segue quella di fine gennaio e si inserisce nel percorso di interventi urgenti messi in campo dal Governo per fronteggiare le conseguenze della frana che ha colpito il territorio. Le risorse serviranno per la demolizione di edifici, la messa in sicurezza del territorio e l'acquisizione di nuovi immobili per chi ha perso la casa. La premier nomina Fabio Ciciliano. La premier Meloni in sopralluogo a Niscemi con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, dopo l'evacuazione di 1.500 persone.