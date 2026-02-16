Meloni torna a Niscemi dopo il ciclone Harry | 150 milioni commissario straordinario e decreto immediato

Giorgia Meloni torna a Niscemi dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha causato ingenti danni alla zona. La presidente del Consiglio ha visitato le zone colpite per valutare i danni e annunciare interventi concreti. Sono stati stanziati 150 milioni di euro e un commissario straordinario è stato nominato per gestire subito i lavori. Oggi, Meloni ha effettuato un sopralluogo nelle aree più colpite, portando con sé un decreto immediato per accelerare gli interventi di ricostruzione.

A meno di tre settimane dalla prima visita del 28 gennaio, Giorgia Meloni è tornata oggi a Niscemi per una nuova ricognizione nelle aree devastate dal ciclone Harry. Un ritorno che vuole segnare un cambio di passo: meno sopralluoghi simbolici e più atti concreti, con risorse stanziate e tempi definiti. Accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio è atterrata in elicottero in Sicilia e, accolta dal sindaco Massimiliano Conti, ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa del Comune, incontrando anche un gruppo di sfollati all'interno del Municipio.