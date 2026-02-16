Meloni | per Niscemi 150 milioni di euro

Il governo ha stanziato 150 milioni di euro per Niscemi, dopo la frana che ha causato danni lungo un fronte di 5 chilometri. La decisione arriva in seguito alle richieste del sindaco, che aveva segnalato l’emergenza e bisogno di interventi immediati. La somma servirà a mettere in sicurezza le zone più a rischio e a riparare le strutture danneggiate.

